BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in attesa della Fed (30 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI IN ATTESA DELLA FED

La giornata di oggi offre diversi dati macroeconomici, in attesa della conferenza stampa di Jerome Powell a seguito della riunione del comitato monetario della Federal Reserve, prevista quando ormai la Borsa italiana sarà chiusa. Nella mattinata saranno diffusi diversi indici di fiducia di consumatori e imprese: in Italia, in Germania e a livello europeo. Prima ancora, alle 7:30, sapremo la stima sul Pil della Francia nell’ultimo trimestre del 2018. Sempre dalla Francia, alle 8:45, arriverà il dato sulle spese per consumi nel mese di dicembre. Alle 10:30 conosceremo il dato sul credito al consumo in Gran Bretagna relativo al mese di dicembre. Alle 14:15, dagli Usa, arriverà la stima Adp sui nuovi occupati a gennaio, mentre alle 14:30 ci sarà la stima sul Pil del quarto trimestre del 2018. Infine, alle 16:30 sarà la volta del dato sulle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista anche l’emissione di Btp, di Bund e di titoli di stato in Grecia.

Continua la stagione delle trimestrali a Wall Street: oggi conosceremo, tra gli altri, i dati di Boeing, Facebook, Tesla, Mc Donald’s, Visa e AT&T. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,48% a 19.701 punti. Sul listino principale si è notato il -6,7% di Juventus. Male anche Pirelli (-2,3%), Ubi Banca (-1,9%), Unicredit (-1,2%), Stm (-1,6%), Brembo (-1,4%) e Banco Bpm (-1%). Sul fronte dei rialzi si sono fatti notare Atlantia (+2,3%), Azimut (+2,9%), Campari (+2,4%), Diasorin (+2,5%), Italgas (+2%) e Snam (+2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 243 punti base.

