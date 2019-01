BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Ferrari (31 gennaio 2019)

A PIAZZA AFFARI ATTESI I DATI DI FERRARI

Quella odierna si presenta come una giornata ricca di dati macroeconomici di rilievo. Si comincia alle 8:00 con le vendite al dettaglio nel mese di dicembre in Germania. Alle 8:45 sarà la volta dell’inflazione in Francia nel mese di gennaio. Stesso dato è atteso alle 9:00 per quanto riguarda la Spagna. Sempre alle 9:00 sarà comunicato il Pil spagnolo dell’ultimo trimestre del 2018. Alle 10:00 conosceremo il tasso di disoccupazione in Italia nel mese di dicembre. Alle 11:00 lo stesso dato lo avremo a livello europeo. Ancora alle 11:00 avremo sia il Pil del quarto trimestre 2018 dell’Italia che dell’intera Europa. Alle 14:30, dagli Usa, arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che i dati sulla spesa per consumi di dicembre, oltre che il livello dei redditi delle famiglie, sempre relativo a dicembre.

A Piazza Affari l’attenzione sarà poi alta per la trimestrale di Ferrari. Negli Usa, invece, riportano, tra gli altri, General Electric e Amazon. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,36% a 19.771 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Moncler con un +5,9%. Superiori all’1% anche i rialzi di Exor (+1,7%), Fca (+1,3%), Ferragamo (+1,5%), Ferrari (+1,9%), Pirelli (+1,3%), Recordati (+1,2%) e Telecom Italia (+1%). Sul fronte dei ribassi, Juventus è stato il titolo peggiore con un -4,1%. Male anche Atlantia (-1,2%), Azimut (-1,5%), Campari (-1,2%) e Prysmian (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 241 punti base.

