BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari lotta per i 18.000 punti (4 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI LOTTA PER I 18.000 PUNTI

La giornata di oggi offre diversi dati macroeconomici, in particolare l’indice PMI dei servizi che verrà diffuso relativamente all’Italia (ore 9:45), alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00) e al Regno Unito (ore 10:30). Dall’Italia arriverà, alle 10:00, il dato sull’inflazione di dicembre, seguito, un’ora dopo, dall’analogo dato a livello europeo. Alle 14:30, dagli Usa, arriverà il dato sul tasso di disoccupazione a dicembre, insieme al livello dei salari orari.

Ieri Piazza Affari, dopo un’apertura in rosso, aveva recuperato terreno passando in verde, ma ha poi chiuso con un -0,61% 18.218 punti. Sul listino principale Stm, sulla scia dei problemi di Apple, ha ceduto l’11,7%. Male anche Moncler (-4,7%), Prysmian (-4,8%) e Ferragamo (-2,5%). Bene hanno invece fatto Amplifon (+4,5%) e Unipol (+4%). Rialzo sopra il 2% anche per Telecom Italia, UnipolSai e Campari. Lo spread tra Btp e Bund è salito a 273 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA