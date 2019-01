BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 19.000 punti (7 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 19.000 PUNTI

La settimana non inizia con molti dati macroeconomici, soprattutto per quel che concerne gli Stati Uniti. In mattinata, alle 10:00 l’Istat diffonderà i dati sui conti delle amministrazioni pubbliche relativi al terzo trimestre dello scorso anno, insieme ai dati su reddito e risparmio delle famiglie italiane e sui profitti delle società nell’analogo periodo. Alle 11:00 conosceremo invece il dato relativo alle vendite al dettaglio in Europa, con riferimento allo scorso mese di novembre. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in netto rialzo con un +3,37%, a quota 18.831, a seguiti soprattutto delle parole pronunciate da Jerome Powell, che ha fatto capire che la Federal Reserve è pronto a rivedere la propria politica in base alle condizioni economiche. Dunque il rialzo dei tassi potrebbe anche essere effettuato a un ritmo più lento quest’anno. O addirittura, come si comincia a ipotizzare, ci potrebbe anche essere un’inversione di rotta.

Sul listino principale della Borsa italiana l’ultima seduta della scorsa settimana si è chiusa in rosso solamente per Amplifon, scesa dello 0,7%. A brillare particolarmente è stata Saipem, che ha messo a segno un +6,5%. Unicredit ha sfiorato un rialzo del 6%, così come Cnh Industrial e Mediobanca, mentre Intesa Sanpaolo è arrivata al +5,1%, Fca al +5,6%, come pure Diasorin. Superiori al 4% anche i rialzi di Azimut, Banco Bpm, Banca Generali, Exor, Ferrari, Moncler e Ubi Banca. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 268 punti base.

