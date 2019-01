BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un altro rialzo (9 gennaio 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA UN ALTRO RIALZO

Non mancheranno i dati macroeconomici interessanti in questa giornata. A cominciare da quello sulla bilancia commerciale tedesca per il mese di novembre in diffusione alle 8:00. Alle 8:45 toccherà invece all’indice di fiducia dei consumatori in Francia relativo al mese di dicembre. Alle 10:00 l’Istat diffonderà i dati su occupati e disoccupati in Italia nel mese di novembre. Alle 11:00 gli stessi dati saranno comunicati da Eurostat a livello europeo. Nel pomeriggio, alle 16:30, dagli Usa arriverà il dato sulle scorte settimanali di petrolio, mentre alle 20:00 saranno diffusi i verbali relativi all’ultima riunione del comitato monetario della Fed.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,25% a 19.000 punti, dopo aver guadagnato anche più di un punto percentuale. Sul listino principale Amplifon ha messo a segno un +5,5%, facendo quindi meglio di Fineco, salita del 4,2%. Hanno guadagnato più del 3% anche Atlantia, Brembo e Ferrari. Sul fronte dei ribassi, ha fatto peggio di tutti Bper, con un -2,2%. Male anche Ubi Banca (-2%), Unicredit (-1,6%), Intesa Sanpaolo (-1,2%) e Banco Bpm (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 272 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA