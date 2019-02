BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari spera in un rimbalzo delle banche (1 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI SPERA IN UN RIMBALZO DELLE BANCHE

Dopo la giornata dedicata ai dati sul Pil e la disoccupazione, quella di oggi in Europa sembra essere orientata alla diffusione degli indici PMI per il settore manifatturiero, visto che verranno diffusi in Italia (ore 9:45), Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55), Europa (ore 10:00) e Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 11:00 verrà invece comunicato il dato sull’inflazione a livello europeo. Alle 14:30, dagli Usa, arriverà il tasso di disoccupazione a gennaio, insieme al dato sul livello dei salari. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice ISM manifatturiero e dell’indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan relativo al mese di gennaio. Alle 18:00 conosceremo poi il dato sulle immatricolazioni di gennaio in Italia, mentre alle 21:30 arriverà quello relativo agli Usa.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un calo dello 0,21% a 19.730 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Ferrari, con un rialzo dell’11% dopo la presentazione dei dati 2018 e le parole di Camilleri sui piani per il nuovo anno. Bene anche Telecom Italia, salita del 5% e Recordati (+4%). Dopo gli ultimi cali, Juventus ha messo a segno un +2%. Sul fronte dei ribassi, male i titoli bancari, con il -3% di Mediobanca, il -3,2% di Intesa Sanpaolo, il -4% di Unicredit, il -4,7% di Ubi Banca, il -4,9% di Banco Bpm e il -6,1% di Bper. Lo spread tra Btp e Bund riparte da sopra i 243 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA