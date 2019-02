BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere quota 19.000 (11 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE QUOTA 19.000

L’attenzione in questo inizio di settimana più che per i dati macroeconomici è per la riunione dell’Eurogruppo. Sul tavolo c’è sempre il tema della Brexit, ma sarà interessante anche vedere se ci saranno sviluppi in relazione al rapporto tra Italia e Francia. Non bisogna poi dimenticare che il nostro Paese resta sorvegliato speciale. A proposito di Brexit, in mattinata arriveranno i dati sulla produzione industriale e la bilancia commerciale della Gran Bretagna a dicembre, oltre la stima sul Pil del quarto trimestre 2018. Prevista anche l’emissione di Bund a sei mesi. A Piazza Affari prosegue anche la stagione delle trimestrali. Tra gli altri riporteranno Recordati, Banca Mediolanum e Banca Popolare di Sondrio.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,65% a 19.351 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Bper, con un rialzo dell’8,9%. Tra gli altri solo Amplifon e Unicredit sono arrivate a un +1%. Sul fronte dei ribassi, Unipol ha ceduto il 5,4%, facendo quindi peggio di Ubi Banca (-4,3%), UnipolSai (-3,2%), Brembo (-3%) e Telecom Italia (-3,2%). Superiori al 2% anche i cali di Atlantia (-2%), Fca (-2,9%), Juventus (-2,5%), Stm (-2,2%) e Tenaris (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 290 punti base.

