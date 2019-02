BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in attesa del Pil tedesco (14 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI IN ATTESA DEL PIL TEDESCO

La giornata di oggi si annuncia densa di dati macroeconomici. Alle 7:30 conosceremo il tasso di disoccupazione in Francia relativo al quarto trimestre 2018. Alle 8:00, invece, sarà la volta del Pil tedesco sempre nell’ultimo quarto dello scorso anno. Infine alle 11:00 toccherà al dato sul Pil a livello europeo, ancora per il quarto trimestre del 2018. Alle 13:30 dagli Usa arriverà il dato sugli ordini di beni durevoli relativo a dicembre, mentre alle 14:30 toccherà alle vendite al dettaglio sempre a dicembre. Alla stessa ora sarà reso noto il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione.

A Piazza Affari c’è grande interesse poi per alcune trimestrali, tra cui quelle di Eni, Pirelli e Cementir. Per i mercati sarà interessante vedere anche le trimestrali di Commerzbank, Credit Agricole, Credit Suisse e Coca Cola in diffusione nell’arco della giornata. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,93% a 19.989 punti. Sul listino principale pochi titoli hanno chiuso in rosso: il peggiore è stato Ubi Banca con un calo dell’1%. In spolvero invece Azimut (+4,2%), Banca Generali (+4,1%), Fineco (+4,9%), Prysmian (+3,5%), Recordati (+3%) e Ferragamo (+3,5%). Superiori al 2% anche i rialzi di Brembo (+2,5%), Tenaris (+2,9%) e Unicredit (+2,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 266 punti base.

