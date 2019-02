BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (15 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Anche nella giornata di oggi non mancano dei dati macroeconomici interessanti. Alle 9:00 sarà comunicata l’inflazione in Spagna a gennaio. Alle 10:00 conosceremo invece il dato sulla bilancia commerciale italiana a dicembre. Alle 10:30 sarà invece la volta delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna nel mese di gennaio. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’Indice Empire Manufacturing di febbraio, mentre alle 15:15 sarà la volta della produzione industriale di gennaio. Alle 16:00 sarà invece diffuso l’Indice di fiducia delle famiglie redatto dall’Università del Michigan relativo a febbraio. In mattinata a Piazza Affari si presterà anche attenzione alla conference call di commento ai risultati 2018 di Eni diffusi ieri, mentre dalla Germania arriverà la trimestrale di Allianz.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,77% a 19.834 punti. Pochi i titoli in rialzi sul listino principale. Tra questi si è fatto notare Juventus (+2,7%). Sopra l’1% anche Campari (+1,2%) e Saipem (+1,4%). Male i titoli bancari, in particolare Banco Bpm (-2,8%), Unicredit (-2,2%) e Unipol (-2,7%). Peggio ha però fatto Ferragamo con un -3,3%. Giornata particolarmente negativa anche per Azimut (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 269 punti base.

