BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende lo Zew dalla Germania (19 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LO ZEW DALLA GERMANIA

Oggi l’agenda macroeconomica offre alcuni dati interessanti, a partire da quelli sugli ordini e il fatturato dell’industria in Italia per il mese di dicembre, che l’Istat diffonderà alle 10:00. Alle 10:30, dalla Gran Bretagna, arriveranno invece il tasso di disoccupazione e le retribuzioni medie riferite al mese di dicembre. Alle 11:00 sarà la volta dell’Indice Zew sulla situazione economica tedesca per il mese di febbraio. Infine, alle 16:00, dagli Usa arriverà l’Indice del mercato immobiliare Nahb relativo a febbraio. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza inferiore all’anno, mentre nel pomeriggio è prevista una conference call a commento dei risultati 2018 di Snam, diffusi ieri.

Il Ftse Mib ieri ha chiuso con un rialzo dello 0,58% a 20.329 punti. Sul listino principale si sono fatte notare Telecom Italia (+3,2%) e Unicredit (+3,1%). Bene anche Ferragamo (+2,1%) e Juventus (+2,5%). Superiori all’1,5% anche i rialzi di Fineco e Moncler. Sul fronte dei ribassi, i titoli peggiori sono stati Brembo (-1,3%) e Pirelli (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso poco sopra i 265 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA