Chiusure domenicali, raggiunta l’intesa/ Liberalizzazione per i centri storici, stop alle consegne online

Dopo le polemiche degli scorsi mesi, con tanto di scontro a distanza tra Beppe Sala e Luigi Di Maio, Lega e Movimento 5 Stelle hanno raggiunto un’intesa sulle chiusure domenicali. Come evidenzia il Corriere della Sera, il disegno di legge presentato al Senato è in controtendenza rispetto alla liberalizzazione totale del 2012 e il mondo della distribuzione è sul piede di guerra. Andrea Dara, esponente della Lega e relatore del provvedimento, ha spiegato: «In realtà nei centri storici la liberalizzazione resta e non ci sono limiti alle aperture. E poi si introduce lo stop alle consegne domenicali delle merci acquistate online». I negozi resterebbero chiusi dalle 22.00 alle 7.00 del mattino, 12 festività laiche e religiose con negozi chiusi (potrebbero scendere a 8 in caso di accordi tra le parti) e 26 domeniche chiuse sulle 52 dell’anno.

LA PROTESTA DI NOVA COOP

Prosegue Dara al Corriere della Sera: «Ci sembra un giusto compromesso, raggiunto dopo avere audito almeno una quarantina di organizzazioni e rappresentanze. Per quanto riguarda i centri storici, poi, la liberalizzazione resta perché troppi comuni ormai fanno i conti con la desertificazione del centro ed edifici di pregio abbandonati, mentre nelle periferie si consuma suolo per costruire nuovi centri commerciali. Una misura del genere può convincere i grandi investitori a dirottare le loro risorse verso i centri storici. Dove potranno rimanere aperti quanto vogliono». Come dicevamo, non mancano le polemiche: il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive si è scagliato contro la proposta di legge del Governo. Ecco quanto riportano i colleghi di News Biella: «La proposta di legge che regolamenta le chiusure domenicali e festive è dannosa sia per i consumatori sia per le imprese e corre il rischio di avere importanti e negative ripercussioni sotto il profilo occupazionale. In una fase nella quale l’economia del Paese evidenzia tutta la sua fragilità e si manifestano tendenze recessive, colpire le imprese della grande distribuzione inserendo limitazioni e tratti distorsivi nella libera concorrenza non può che portare ad acuire le difficoltà del sistema Paese».

