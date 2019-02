BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 20.000 punti (20 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE I 20.000 PUNTI

Non sono molti i dati macroeconomici in arrivo nella giornata di oggi. Tra questi si segnalano per importanza l’indice dei prezzi alla produzione in Germania, con riferimento al mese di gennaio, in diffusione alle 8:00, e l’indice di fiducia dei consumatori a febbraio a livello europeo, che conosceremo invece nel pomeriggio. In serata ci sarà la pubblicazione dei verbali della riunione del comitato monetario della Fed dello scorso mese, quando ormai le borse europee saranno già chiuse. In giornata è prevista anche l’emissione di Bund con scadenza a cinque anni. A Piazza Affari sono attesi i dati dell’ultimo trimestre 2018 di Tenaris.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,5% a 20.228 punti. Sul listino principale, tra i pochi titoli in rialzo, ha fatto meglio di tutti Telecom Italia, con un +1,2%. Unipol si è fermata invece a +1%. Sul fronte dei ribassi, Amplifon ha perso il 3,8%, mentre Ubi Banca il 3,6%. Male anche Fineco (-2,2%) e Banca Generali (-2,7%). Superiori all’1% anche i cali di Cnh Industrial (-1,4%), Diasorin (-1,2%), Leonardo (-1,5%), Recordati (-1,8%), Stm (-1%) e Unicredit (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 268 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA