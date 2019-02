BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Tim (21 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DI TIM

Non mancano dati macroeconomici nella giornata di oggi. Si comincia alle 8:00 con l’inflazione in Germania nel mese di gennaio. Lo stesso dato arriverà dalla Francia alle 8:45 e dall’Italia alle 11:00. Alle 9:15 arriverà invece l’indice PMI manifatturiero francese per il mese di febbraio, seguito alle 9:30 da quello tedesco e alle 10:00 da quello complessivo a livello europeo. Alle 13:00 verranno diffusi i verbali dell’ultima riunione del board della Bce di gennaio. Alle 14:30, dagli Usa, arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, insieme agli ordinativi di beni durevoli relativi a dicembre e all’indice Fed di Filadelfia di febbraio. Alle 16:00 toccherà invece al dato sulle vendite di case esistenti a gennaio e alle 16:30 conosceremo l’ammontare delle scorte settimanali di petrolio. In giornata ci sarà anche l’emissione di titoli di Stato francesi e spagnoli.

A Piazza Affari si attende la trimestrale di Telecom Italia, insieme alla presentazione del piano industriale 2019-2021. Si terrà anche la conference call a commento dei dati di Tenaris comunicati ieri. In Europa riportano anche Orange, Axa e Barclays. Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un rialzo dello 0,38% a 20.304 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Brembo con un +5%. Bene anche Pirelli (+3,8%) e Juventus (+2,8%). Sopra l’1,5% anche i rialzi di Exor (+1,7%) e Stm (+1,6%). Tra i ribassi solo Banco Bpm (-1,3%) ha perso più di un punto percentuale. Fuori dal listino principale Il Sole 24 Ore ha guadagnato il 22,6%. Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 275 punti base.

