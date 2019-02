BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi e Fitch (22 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DRAGHI E FITCH

Non mancano dati macroeconomici nella giornata di oggi. Alle 7:00 verrà comunicato il Pil dettagliato relativo al quarto trimestre dello scorso anno in Germania. Dovrebbe esserci la conferma delle crescita zero per l’economia tedesca. Alle 10:00 sarà invece diffuso l’indice IFO sulla situazione dell’economia teutonica. Alla stessa ora conosceremo l’inflazione europea relativa al mese di gennaio. Nel pomeriggio è invece atteso un discorso di Mario Draghi, che a Bologna riceverà una Laurea honoris causa. Il Tesoro, invece, emetterà Ctz e Btp. C’è poi attesa per la conference call relativa ai risultati 2018 e al piano industriale 2019-21 di Telecom Italia. In giornata verranno anche comunicati i dati trimestrali di Italgas. L’evento più atteso sarà tuttavia a mercati chiusi, quando Fitch aggiornerà il rating sul debito italiano: ci si attende un downgrade dall’attuale BBB.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,47% a 20.209 punti. Sul listino principale è stata una giornata da dimenticare per Juventus (-11,1%) e Prysmian (-9,5%). Male anche Banco Bpm (-2,3%), Exor (-2,1%), Fineco (-2,3%), Leonardo (-3%) e Unicredit (-2,8%). Tra i rialzi hanno superato il punto e mezzo percentuale Amplifon (+2,2%), Atlantia (+1,6%), Cnh Industrial (+1,5%) e Tenaris (+1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 270 punti base.

