BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza dati di rilievo in arrivo (25 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI SENZA DATI DI RILIEVO IN ARRIVO

La settimana per Piazza Affari comincia di fatto priva di dati macroeconomici rilevanti. Gli investitori guarderanno comunque ad alcune relazioni sugli andamenti societari di aziende quotate. In particolare è prevista la diffusione dei dati relativi al 2018 per Fincantieri, Sogefi e Piaggio. Per quest’ultima società è prevista anche la conference call con gli analisti. Sarà diffusa anche la relazione semestrale di AS Roma. Da segnalare l’avvio del Mobile World Congress a Barcellona. Sarà poi ancora in corso la Milano Fashion Week. Sarà poi interessante vedere se il risultato del voto in Sardegna potrà avere o meno qualche ripercussione sulla maggioranza di Governo, anche se alla vigilia delle elezioni regionali i diretti protagonisti hanno smentito ogni possibilità in tal senso.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,26% a 20.626 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Juventus (+2,2%) e Prysmian (+2,9%), che giovedì erano state invece le peggiori. Superiori all’1% anche i rialzi di Bper (+1,2%), Cnh Industrial (+1,1%), Fineco (+1,2%), Italgas (+1,3%), Leonardo (+1,2%), Stm (+1,2%), Telecom Italia (+1,6%) e Terna (+1%). Tra i ribassi, hanno perso più dell’1% solamente Atlantia (-1,6%), Banco Bpm (-1%), Pirelli (-1,4%) e Tenaris (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 276 punti base.

