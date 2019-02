Bail-in, Tria “Saccomanni ricattato da Germania”/ Banche, attacco a Shauble e Merkel

In principio furono Salvini e Di Maio ad attaccare (ed essere attaccati) la Francia: ora però, il nuovo capitolo della “saga” Italia contro establishment europeo vede il Ministro dell’Economia Giovanni Tria contro nientemeno che la Germania. Sentitelo durante la Commissione Finanze del Senato, con parole al vetriolo contro l’allora titolare dell’Economia Wolfgang Schaeuble: «Quando in Italia fu introdotto il bail-in» – che di fatto prevede che siano azionisti, obbligazionisti e correntisti a pagare in caso di crisi della banca – «erano tutti contrari ma il ministro del Tesoro di allora, Fabrizio Saccomanni, fu praticamente ricattato dal ministro delle Finanze tedesco». Tria non usa mezzi termini per definire una nuova polemica, seppur a scoppio ritardato, contro le direttive franco-tedesche in Europa sul tema banche e crescita dell’economia. Forse non a caso il “missile” da Roma arriva nel giorno in cui la Commissione Ue ha bocciato (di nuovo) la manovra italiana nel Country Report messo a punto da Dombrovskis e Moscovici: secondo Tria, «se Roma non avesse accettato si sarebbe diffusa la notizia che il nostro sistema bancario era al fallimento», quindi tecnicamente un vero e proprio ricatto.

CAOS BANCHE, TRIA ATTACCA SHAUBLE E MERKEL

Ancora il titolare del Mef spiega in Commissione Finanze come dall’Unione Europea sulla questione dei rimborsi per le banche in crisi «finora c’è stata solo una richiesta di informazioni su una serie di punti, a cui noi abbiamo preparato una risposta in difesa della legge con un’interpretazione che consenta di non violare le norme comunitari». Per questo motivo Tria ha ribadito che il Governo gialloverde ha preparato una bozza di decreto che avvalla quella interpretazione. Un attacco a Schaeuble ma inevitabilmente un “messaggio” anche ad Angela Merkel e a tutto il board Ue che sul tema anche più volte ha tentato di porre un freno all’avanzata degli istituti italiani, intervenendo quasi sempre a modalità “alterne” (colpendo l’Italia e glissando, ad esempio, sui guai di Deutsche Bank). Tria ha poi in ultima analisi appoggiato la teoria di Patuelli (presidente Abi) che di recente ha ammonito l’Ue dicendo che il bail-in è una norma desueta: «Condivido il fatto che dovrebbe essere abolito ma non prevedo che in tempi brevi possa essere abolito o che ci sia una convergenza tale che si possa arrivare, almeno per ora e non so se in futuro, all’abolizione».

