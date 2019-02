BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Pil Usa (28 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL PIL USA

Non mancano dati macroeconomici nella giornata di oggi. Si comincia dal Pil della Francia nell’ultimo trimestre del 2018 e dall’inflazione di febbraio, sempre in Francia: dati entrambi in diffusione alle 8:45. Alle 9:00 toccherà all’inflazione di febbraio in Spagna, mentre alle 11:00 conosceremo l’analogo dato italiano e alle 14:00 toccherà a quello tedesco. Alle 14:30 conosceremo il dato sul Pil Usa dell’ultimo trimestre 2018, insieme al numero di richieste settimanali di sussidia alla disoccupazione. Alle 15:45 sarà invece la volta dell’indice PMI di Chicago. A Piazza Affari riportano diverse società, tra cui Juventus, Moncler, Recordati, Banca Mediolanum e Mps. C’è attesa anche per la presentazione del piano industriale di Bper.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,19% a 20.498 punti. Sul listino principale altro forte rialzo di Banco Bpm (+4,5%). Bene anche Ubi Banca (+3,4%). Superiori al 2% anche i rialzi di Bper (+2,7%), Intesa Sanpaolo (+2,6%) e Unicredit (+2,1%). Sul fronte dei ribassi male Pirelli (-4,1%), Juventus (-3%), Brembo (-2,5%), Moncler (-2,2%) e Stm (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 264 punti base.

