BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 19.500 punti (4 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 19.500 PUNTI

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in questo primo giorno della settimana. Alle 11:00 conosceremo l’inflazione registrata a gennaio in Italia, oltre all’indice dei prezzi alla produzione a livello europeo per il mese di dicembre. Alle 13:30 sarà la volta del numero di cantieri residenziali e delle licenze edilizie concesse negli Stati Uniti a dicembre. Sempre dagli States, alle 16:00, arriverà il dato sul ordinativi industriali del mese di novembre. In tarda serata, invece, saranno comunicati i dati del quarto trimestre 2018 di Alphabet, la società cui fa riferimento Google.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,82% a 19.576 punti. Sul listino principale Juventus ha perso il 7,5%. Male anche Ubi Banca (-4,1%) e Banco Bpm (-3,4%). Hanno lasciato sul terreno più di due punti percentuali anche A2A (-2,5%), Banca Generali (-2,8%), Mediobanca (-2,8%), Poste Italiane (-2,2%), Terna (-2,5%), Snam (-2,2%) e Unicredit (-2,7%). Sul fronte dei rialzi, Diasorin ha messo a segno un +2,7%, mentre Moncler un +2%. Ben anche Ferrari (+1,8%) e Prysmian (+1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 257 punti base.

