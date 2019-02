BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari oggi attende i dati di Intesa Sanpaolo (5 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DI INTESA SANPAOLO

La giornata di oggi non offre molti dati macroeconomici significativi. Alle 9:45 conosceremo l’Indice PMI dei servizi in Italia a gennaio, mentre alle 9:50 toccherà allo stesso dato relativo alla Francia, alle 9:50 relativo alla Germania, alle 10:00 all’Europa e alle 10:30 alla Gran Bretagna. Alle 11:00 verrà invece diffuso il dato sulle vendite al dettaglio in Europa nel mese di dicembre. Alle 16:00, dagli Usa, arriverà l’Indice ISM non manifatturiero relativo a gennaio. A Piazza Affari si guarderà più che altri alle prime interessanti trimestrali. Infatti Intesa Sanpaolo comunicherà il risultato dell’esercizio 2018 e c’è attesa anche per vedere se ci sarà un generoso dividendo. Anche Fineco svelerà i risultati dell’anno scorso. Recordati, invece, terrà l’assemblea dei soci per la nomina del Cda.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,15% a 19.605 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Fineco, con un rialzo del 3,4%. Bene anche Recordati (+2,2%), Telecom Italia (+2%), Poste Italiane (+2,3%) e Buzzi (+1,7%). Sul fronte dei ribassi Fca ha perso l’1,7%, ma peggio ha fatto Juventus con un -3,3%. Lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 257 punti base.

