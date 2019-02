BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Unicredit (6 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI PUNTA QUOTA 20.000

Pochi dati macroeconomici in agenda quest’oggi, ma non per questo la giornata sarà priva di spunti. Alle 8:00 dalla Germania arriverà il dato sugli ordini all’industria a dicembre. Alle 13:30, invece, ci sarà il dato sulle vendite al dettaglio negli Usa nel mese di dicembre. Alle 14:30 conosceremo il costo unitario del lavoro del quarto trimestre 2018 negli Stati Uniti, mentre alle 16:30 sarà la volta del dato sulle scorte settimanali di petrolio. In giornata la Grecia emetterà titolo di stato a tre mesi, ma i dati più interessanti saranno quelli trimestrali di diverse aziende. Negli Usa toccherà, tra gli altri, a General Motors e Spotify, mentre in Germania a Daimler. A Piazza Affari, invece, occhi punti sui risultati di Banco Bpm, Unicredit, Enel e Credito Valtellinese.

Ieri il Ftse Mib è salito dell’1,16% a 19.833 punti. Sul listino principale hanno chiuso in rosso solo Enel (-0,2%) e Stm (-1%). Sul fronte dei rialzi, buoni quelli di Amplifon (+4,5%), Mediobanca (+3,4%), Pirelli (+3,6%) e Recordati (+3,2%). Hanno guadagnato più di due punti percentuali anche Exor (+2,9%), Fca (+2,4%), Diasorin (+2,2%) e Unicredit (+2,2%). Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 263 punti base.

