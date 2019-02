BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari oggi attende i dati di Fca, Mps e Mediobanca (7 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DIVERSI DATI

Oggi Piazza Affari vivrà una giornata densa di dati importanti, non solo macroeconomici. Su questo fronte c’è da segnalare la produzione industriale tedesca di dicembre (ore 8:00) e quelle francese e spagnola nel medesimo mese (ore 9:00). Alle 10:00 conosceremo invece le vendite al dettaglio in Italia a dicembre e verrà diffuso il bollettino economico della Bce. Alle 11:00 la Commissione europea fornirà un aggiornamento sulle stime di crescita del Pil: all’Italia dovrebbe essere assegnato un +0,2%. Alle 13.00 la Bank of England comunicerà le proprie decisioni di politica monetaria. Alle 14:30 sarà diffuso il dato sulle richieste settimanali di sussidi alle disoccupazione negli Usa.

A Piazza Affari giornata di trimestrali interessanti: riportano infatti, tra gli altri, Fca, Mediobanca, Cnh Industrial, Mps, Unipol, UnipolSai, Banca Generali, Buzzi e Bper. Ci sarà anche la conference call al commento dei dati 2018 di Unicredit diffusi ieri. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato in Spagna e Francia, oltre che la diffusione delle trimestrali di società importanti come Philip Morris, Twitter, Sanofi e Societe Generale. Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un +0,82% a 19.996 punti. Sul listino principale si sono messi in evidenza Stm (+5,1%), Ubi Banca (+3,7%) e Unicredit (+4,4%). Superiori al 2% anche i rialzi di Banco Bpm (+2,1%), Bper (+2,3%), Intesa Sanpaolo (+2,4%) e Mediobanca (+2,1%). I ribassi sono stati molto contenuti, tutti sotto il mezzo punto percentuale, salvo Generali (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito ancora arrivando a 267 punti base.

