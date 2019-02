BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo (8 febbraio 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non sono molti i dati macroeconomici in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo la produzione industriale di dicembre della Francia, mentre alle 10:00 quella dell’Italia relativa allo stesso periodo. Quest’ultimo è un dato certamente interessante dopo le ultime stime al ribasso per l’economia italiana nel 2019. Non sono in programma trimestrali particolari a Piazza Affari, mentre dagli Usa è attesa quella di Good Year. Sono però previste le conference call a commento dei risultati 2018 comunicati ieri da parte, tra gli altri, di Unipol, UnipolSai, Ubi Banca, Bper e Credem.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un -2,59% a 19.478 punti. Pochissimi i titoli che hanno terminato la seduta in verde: Banco Bpm (+0,8%), Campari (+0,4%), Cnh Industrial (+1,2%) e Diasorin (+1,4%). Sul listino principale si è notato però il tonfo di Fca, che ha perso il 12,2%. Giornata particolarmente anche per Saipem (-6,1%), Prysmian (-5,8%), Stm (-4,6%), Pirelli (-4,1%), Amplifon (-4,1%) ed Exor (-4,7%). Superiori al 3% anche i cali di Leonardo (-3,4%), Poste Italiane (-3%) e Telecom Italia (-3,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 282 punti base.

