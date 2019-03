BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 21.000 punti (1 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 21.000 PUNTI

Nella giornata di oggi è prevista la diffusione degli Indici Pmi manifatturieri di Italia (ore 9:45), Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55), Europa (ore 10:00) e Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 10:00 conosceremo anche il tasso di disoccupazione in Italia relativo al mese di gennaio, preceduto di cinque minuti dall’analogo dato in Germania per il mese di febbraio e alle 11:00 dal tasso complessivo a livello europeo per il mese di gennaio. Alle 13:30 sarà diffuso il dato sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel mese di gennaio. Un’ora dopo toccherà ai redditi delle famiglie americane, sempre a gennaio, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’Indice Ism manifatturiero di febbraio e dell’indice di fiducia delle famiglie dell’Università del Michigan. Alle 18:00 sarà invece diffuso il dato sulle immatricolazioni di auto in Italia nel mese di febbraio. Analogo dato relativo agli Stati Uniti arriverà alle 21:30.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,78% a 20.659 punti. Sul listino principale Fineco ha messo a segno un 5,8%. Bene anche Saipem (+4,8%), Azimut (+4%) e Atlantia (+3,5%). Superiori al 2% anche i rialzi di Bper (+2,7%), Mediobanca (+2,8%), Ubi Banca (+2,1%) e Unicredit (+2,1%). Tra i ribassi molto male Juventus (-4,1%), mentre hanno perso più dell’1% Moncler (-1,4%), Stm (-2,2%) e Tenaris (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 257 punti base.

