BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari lotta per i 20.500 punti (11 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI LOTTA PER I 20.500 PUNTI

I principali dati macroeconomici attesi per oggi arriveranno dalla Germania e dagli Stati Uniti. Per quel che riguarda il Paese teutonico, alle 8:00 verranno resi noti il saldo della bilancia commerciale e la produzione industriale, entrambi riferiti al mese di gennaio. Alle 13:30, invece, dagli Usa arriverà il dato sulle vendite al dettaglio a gennaio, seguito alle 15:00 dalle scorte delle imprese a dicembre. In giornata è prevista anche un’asta di Bund a sei mesi. A Piazza Affari sono attesi, tra gli altri, i risultati dell’esercizio 2018 di Saipem, Enav, Cir e Tod’s.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,03% a 20.484 punti. Sul listino principale, tra i pochi titoli a chiudere in rialzo, si è messa in evidenza Azimut con un +3,2%. Sopra il punto percentuale anche Banca Generali (+1,1%) e Campari (+1%). Sul fronte dei ribassi, Banco Bpm ha perso il 2,8%, Unicredit il 2,5%, come pure Ubi Banca, Fca ha lasciato sul terreno il 2,6%, Prysmian il 2,2%, Cnh Industrial il 2,4%, Eni il 2% e Bper il 2,3%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 243 punti base.

