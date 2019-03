BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Mediaset (12 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DI MEDIASET

Non sono molti i dati macroeconomici in agenda oggi, dove i mercati terranno gli occhi puntati su Westminster, dove si vota sull’accordo raggiunto da Theresa May sulla Brexit. Alle 10:30, sempre dal Regno Unito, arriveranno la produzione industriale e il saldo della bilancia commerciale relativi al mese di gennaio, mentre alle 13:30 dagli Usa arriverà il dato sull’inflazione di febbraio. Prevista in giornata l’emissione di Bot a un anno e di Bonos. C’è attesa poi a Piazza Affari per i risultati dell’esercizio 2018, tra gli altri, di Ferragamo, Mediaset e Creval. In giornata attesi anche analoghi dati relativi a Volkswagen.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un +0,75% a 20.638 punti. Sul listino principale Azimut e Diasorin hanno terminato la seduta in parità, mentre Tenaris è salita del 3,4%, Unicredit del 2,6%, Fineco del 2,3% e Saipem del 2,2%. Superiori all’1,5% anche i rialzi di Cnh Industrial (+1,7%), Ferrari (+1,5%), Juventus (+1,9%), Leonardo (+1,8%), Stm (+1,7%) Unipol (+1,9%) e UnipolSai (+1,9%). Tra i ribassi solamente Pirelli (-1,2%) ha perso più di un punto percentuale. Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 249 punti base.

