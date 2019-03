BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Generali (13 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DI GENERALI

Non mancano dati macroeconomici nella giornata di oggi, dove l’attenzione dei mercati resta comunque concentrata sulla Brexit. Alle 9:00 conosceremo il dato sull’inflazione in Spagna relativa al mese di febbraio. Alle 11:00, invece, arriverà la produzione industriale a livello europeo del mese di gennaio. Alle 13:30 negli Usa saranno diffusi gli ordinativi di beni durevoli di gennaio l’indice dei prezzi alla produzione di febbraio. Alle 15:00, sempre dagli Usa, arriverà il dato sulle spese in costruzioni a gennaio. In giornata è prevista l’emissione di Btp a tre, sei e venti anni, oltre che di un Bund a trent’anni. A Piazza Affari si attendono i risultati dell’esercizio 2018, tra gli altri, di Leonardo, Generali e Safilo.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso quasi invariato, con un -0,03% a 20.631 punti. Sul listino principale Telecom Italia ha perso il 5,9%. Male anche Ferragamo (-2%), Juventus (-2,7%) e Banco Bpm (-1,9%). Hanno perso più di un punto percentuale anche Fineco (-1%) ed Exor (-1,2%). Tra i rialzi si sono messi in luce Buzzi (+1,7%), Campari (+1,8%), Diasorin (+1,2%), Recordati (+1,9%) e Tenaris (+1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 248 punti base.

