BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 21.000 punti (14 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 21.000 PUNTI

Non sono molti i dati macroeconomici attesi nella giornata di oggi. Alle 8:00 arriverà quello relativo all’inflazione in Germania nel mese di febbraio. Stesso dato relativo alla Francia verrà diffuso alle 8:45. Alle 13:30, dagli Usa, si attende il numero delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, mentre alle 15:00 conosceremo il dato sulle vendite di case nuove a gennaio. A Piazza Affari si attendono poi i risultati d’esercizio 2018, tra gli altri, di Eni, Diasorin, Unipol, UnipolSai, Mondadori, Credem e RaiWay. Come sempre occhi puntati anche a quel che avviene a Londra, con il quadro riguardante la Brexit sempre contraddistinto da una certa incertezza.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso a +0,57% a 20.749 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Juventus, con un rialzo del 17,4% generato dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League con un 3-0 impartito all’Atletico Madrid dopo la sconfitta per 2-0 subita all’andata. Bene anche Ferragamo (+6,9%), Azimut (+3,3%) e Tenaris (+3%). Superiori a due punti percentuali anche i rialzi di Eni (+2,5%), Brembo (+2,1%) e Saipem (+2,4%). Tra i ribassi, Prysmian ha fatto peggio di tutti con un -3,4%. Superiori all’1%, poi, i ribassi di Banco Bpm (-1%), Stm (-1%), Leonardo (-1%) e Diasorin (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 249 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA