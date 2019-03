BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Moody’s (15 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE MOODY’S

Non mancano dati macroeconomici nella giornata di oggi. Alle 10:00 l’Istat comunicherà il fatturato e gli ordini all’industria relativi al mese di gennaio, mentre alle 11:00 conosceremo l’inflazione, sempre in Italia, nel mese di febbraio. Alla stessa ora sarà reso noto l’indice dei prezzi al consumo anche in Europa, sempre relativo a febbraio. Alle 13:30 negli Usa sarà reso noto l’Indice Empire Manufacturing di marzo, seguito alle 14:15 dal dato sulla produzione industriale relativo a febbraio. Alle 15:00, invece, sarà comunicato l’indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan, relativo al mese di marzo. È atteso poi, a mercati chiusi, il giudizio di Moody’s sul rating dell’Italia. A Piazza Affari si attendono i risultati dell’esercizio 2018, tra gli altri, di Salini Impregilo e Unieuro, mentre in mattinata è prevista la presentazione del piano strategico di Eni fino al 2022.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un +0,62% a 20.877 punti. Sul listino principale Leonardo ha messo a segno un rally del 13,2%, grazie ai buoni risultati comunicati mercoledì dopo la chiusura della Borsa. Juventus è salita del 2,3%. Meglio ha fatto Banco Bpm con un +4,4%. Buoni anche i rialzi di Amplifon (+3,9%), Azimut (+3,9%), Brembo (+2,6%) e Bper (+2%). Tra i pochi ribassi A2A (-1,1%) ha fatto peggio di tutti. Male anche Diasorin, che ha perso un punto percentuale. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 241 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA