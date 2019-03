BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari Hera prende il posto di Brembo (18 marzo 2019)

A PIAZZA AFFARI HERA PRENDE IL POSTO DI BREMBO

La giornata di oggi non offre sostanzialmente dati macroeconomici di rilievo. Nel pomeriggio, alle 15:00, dagli Usa arriverà l’indice Nahb del mercato immobiliare relativo a marzo. Da seguire la reazione di Piazza Affari al giudizio di Moody’s sul debito pubblico italiano. Nella settimana che si apre oggi ci sarà poi la visita di Xi Jinping in Italia, dove dovrebbe essere firmata l’intesa sull’adesione del nostro Paese al progetto della nuova via della seta, oltre che un Consiglio europeo dove il tema Brexit dovrebbe essere quello in cima all’ordine del giorno. A Piazza Affari è atteso, tra gli altri, il bilancio d’esercizio 2018 di Rcs. Inoltre, farà il suo debutto sul listino principale Hera, che prenderà il posto di Brembo.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso con un rialzo dello 0,8% a 21.045 punti. Sul listino principale Stm ha messo a segno un +4,6%. Bene anche Recordati (+3,1%), Brembo (+3,1%), Generali (+2,1%), Moncler (+2,2%), Pirelli (+2,1%), Unipol (+2,6%) e UnipolSai (+2%). Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,7%), Atlantia (+1,6%), Campari (+1,6%), Exor (+1,7%), Juventus (+1,8%) e Leonardo (+1,8%). Tra i pochi titoli in ribasso hanno fatto peggio Banco Bpm (-1,8%) e Saipem (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 242 punti base.

