BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende lo Zew tedesco (19 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LO ZEW TEDESCO

Non mancano dati macroeconomici di rilievo nella giornata odierna. Alle 10:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale italiana relativo al mese di gennaio. Alle 10:30 sarà la volta del tasso di disoccupazione in Gran Bretagna. Alle 11:00, invece, toccherà al costo del lavoro in Europa nell’ultimo trimestre del 2018. Alla stessa ora sarà diffuso l’Indice Zew sull’economia tedesca di marzo. Alle 15:00 toccherà infine agli ordinativi di beni durevoli negli Usa nel mese di gennaio. A Piazza Affari si attendono, tra gli altri, i dati dell’esercizio 2018 di Poste italiane.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un rialzo dello 0,9% a 21.234 punti. Sul listino principale Hera ha esordito con un +4,7%, rialzo uguale a quello messo a segno da Banco Bpm. Bene anche Bper (+2,6%), Leonardo (+2,7%), Ubi Banca (+2,%) e Unicredit (+2,8%). Hanno terminato la seduta con un guadagno superiore ai due punti percentuali anche Azimut (+2,2%), Mediobanca (+2,1%) e Telecom Italia (+2%). Tra i ribassi, Stm ha fatto peggio di tutti con un -2,5%. Male anche Juventus che ha perso il 2% e Ferragamo (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 234 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA