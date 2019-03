BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in attesa della Fed (20 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI IN ATTESA DELLA FED

Non sono molti i dati macroeconomici in agenda nella giornata di oggi. L’attenzione è perlopiù sulle decisioni che prenderà il comitato monetario della Federal Reserve e alle parole che Jerome Powell pronuncerà nella conferenza stampa in programma alle 19:30 italiane. In mattinata, alle 8:00, dalla Germania arriverà l’indice dei prezzi alla produzione nel mese di febbraio, mentre alle 10:30 sarà la volta dell’indice dei prezzi al consumo in Gran Bretagna a febbraio. Alle 16:30 verrà invece diffuso il dato sulle scorte settimanali Usa di petrolio. In giornata è prevista anche un’emissione di Bund a 5 anni. A Piazza Affari c’è attesa per la comunicazione dei risultati d’esercizio 2018, tra gli altri, di Terna, Sias, Astm e d’Amico.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,92% a 21.430 punti. Sul listino principale delle nuovi voci di un interesse di Psa hanno fatto salire le azioni di Fca del 5%. Di conseguenza è salita anche Exor (+3,8%). I risultati 2018 hanno spinto Poste Italiane su del 2,8%, stesso rialzo di Cnh Industrial. Ottimo anche il +2,7% di Atlantia. Tra i ribassi, Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -2,6%. Male anche Ubi Banca, che ha perso un punto percentuale. Lo spread tra Btp e Bund è risalito sopra i 238 punti base.

