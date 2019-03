BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i risultati di Enel (21 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I RISULTATI DI ENEL

Non mancano dati macroeconomici nella giornata odierna. Alle 10:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Gran Bretagna per il mese di febbraio. Alla stessa ora è prevista la pubblicazione del bollettino economico della Bce. Alle 13:00 sarà la volta delle decisioni di politica monetaria della Bank of England, mentre alle 13:30 dagli Usa arriverà l’indice Fed di Filadelfia di marzo. Alla stessa ora è prevista anche la diffusione delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. In giornata sono previste emissioni di titoli di stato francesi e spagnoli, con scadenze fino a 30 anni. A Piazza Affari si attendono i risultati dell’esercizio 2018, tra gli altri, di Enel e Class Editori.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,47% a 21.330 punti. Sul listini principale Prysmian ha messo a segno un rialzo del 4,3%. Bene anche Buzzi (+1,8%), Amplifon (+1%) e Poste Italiane (+1%). Tra i ribassi, Fca ha perso il 2,5%, mentre Telecom Italia il 2,4%. Peggio ha fatto però Banco Bpm con un -2,7%. Male anche Mediobanca (-1,9%), Azimut (-1,7%), Ubi Banca (-1,9%) e Moncler (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito fino a 243 punti base.

