BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 21.500 punti (22 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 21.500 PUNTI

La giornata di oggi offre diversi dati macroeconomici, in particolare gli indici Pmi manifatturiero e dei servizi relativi al mese di marzo in arrivo dalla Francia (ore 9:15) e dalla Germania (ore 9:30), prima dei dati a livello europeo (ore 10:00). Alle 14:45, dagli Usa, arriverà l’indice Pmi di marzo, seguito alle 15:00 dal numero di case esistenti vendute a febbraio. Da seguire anche le decisioni del Consiglio europeo rispetto alla Brexit. A Piazza Affari c’è attesa anche per la diffusione dei risultati dell’esercizio 2018, tra gli altri, di Banca Popolare di Sondrio.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,2% a 21.373 punti. Sul listino principale Stm è salita del 4,4%. Buoni anche gli spunti di Poste Italiane (+2,3%), Tenaris (+1,9%) e Campari (+1,6%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Juventus (+1,4%), Snam (+1,1%) e Telecom Italia (+1,4%). Tra i ribassi Unicredit ha fatto peggio di tutti con un -1,7%. Male anche Moncler (-1,1%), Prysmian (-1,2%), Saipem (-1,5%) e Ubi Banca (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 240 punti base.

