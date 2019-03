BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dalla Germania (25 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DALLA GERMANIA

Non sono in agenda molti dati macroeconomici di rilievo in questa giornata, eccezion fatta per l’indice Ifo relativo al mese di marzo che verrà diffuso alle 10:00 e che darà quindi un’indicazione riguardo la situazione economia della Germania. Prevista in giornata anche l’emissione di Bund a tre mesi. A Piazza Affari c’è attesa per i risultati dell’esercizio 2018 di, tra gli altri, Immsi, Beghelli e Banca Intermobiliare. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso con un -1,38% a 21.078 punti. Sul listino principale hanno chiuso in rialzo solamente Diasorin (+0,3%), Enel (+1%), Hera (+1%), Snam (+0,3%) e Tenaris (+2,7%). Tra i ribassi, Saipem ha fatto peggio di tutti con un -5%. Pesanti anche i cali di Ubi Banca e Unicredit, entrambi a -4,5%, e di Banco Bpm (-4,3%). Superiori ai due punti percentuali anche i cali di Cnh Industrial (-3,2%), Exor (-2,8%), Fca (-2,5%), Intesa Sanpaolo (-2,6%), Juventus (-2,3%), Leonardo (-2,4%), Pirelli (-2%), Prysmian (-2,9%), Recordati (-2,5%) e Stm (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 248 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA