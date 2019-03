BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari lotta per i 21.000 punti (26 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI LOTTA PER I 21.000 PUNTI

Non sono previsti molti dati macroeconomici di rilievo nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia delle imprese in Francia, insieme al dato sul Pil del quarto trimestre 2018. Alle 13:30, dagli Usa, arriverà il dato sui nuovi cantieri residenziali per il mese di febbraio, seguito alle 14:00 dall’indice dei prezzi delle case a gennaio. In giornata è prevista l’emissione di Ctz e Btp, oltre che di Bund. Dunque lo spread sarà da monitorare con attenzione. A Piazza Affari, attesi, tra gli altri, i risultati dell’esercizio 2018 di Cairo Communication.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un calo dello 0,09% a 21.059 punti. Sul listino principale si sono messi in evidenza Campari (+3,2%), Fca (+2%) ed Exor (+1,8%). Bene anche Ferrari (+1,3%) e Terna (+1,1%). Tra i ribassi, Stm ha perso il 3,9%, facendo peggio di tutti. Male anche Moncler (-1,5%), Pirelli (-1,5%) e Fineco (-1,6%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,1%), Banco Bpm (-1,4%), Cnh Industrial (-1,1%) e Tenaris (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 252 punti base.

