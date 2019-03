BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in attesa dei dati di Exor (27 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI IN ATTESA DEI DATI EXOR

Non mancano dati macroeconomici nella giornata di oggi. Alle 8:45 verrà reso noto l’indice di fiducia dei consumatori in Francia per il mese di marzo. Alle 10:00 l’Istat diffonderà i dati sulla fiducia di consumatori e imprese a marzo, mentre alle 11:00 quelli sulla bilancia commerciale. Alle 13:30 conosceremo invece il saldo della bilancia commerciale degli Stati Uniti a gennaio, mentre alle 15:30 toccherà alle scorte settimanali di petrolio negli Usa. In mattinata, alle 9:00, è previsto anche un discorso di Mario Draghi a un convegno organizzato dall’Institute for Monetary and Financial Stability a Francoforte. In giornata ci sarà l’emissione di Bot a sei mesi e di Bund a dieci anni. A Piazza Affari c’è infine attesa per la diffusione dei risultati dell’esercizio 2018, tra gli altri, di Exor, Sias, Astm e Technogym.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un +0,38% a 21.139 punti. Sul listino principale Moncler ha messo a segno un rialzo del 2,2%. Bene anche Ferrari (+1,6%), Hera (+1,8%) e Saipem (+1,8%). Superior al punto percentuale anche i guadagni di A2A (+1,1%), Campari (+1,4%), Enel (+1,5%), Exor (+1,2%), Ferragamo (+1,3%), Juventus (+1,1%), Leonardo (+1,4%) e Prysmian (+1,1%). Tra i ribassi male Unicredit (-1,4%), Tenaris (-1,3%) e Banco Bpm (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 249 punti base.

