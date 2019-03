Confindustria: “Italia ferma”, azzerate stime Pil 2019/ Torna l’allarme recessione

Confindustria lancia l’allarme: stime azzerate per il Pil Italia 2019, leggero rialzo dello 0,4 per cento nel 2020. Il Centro Studi della Confederazione generale dell’industria italiana lancia un monito al Governo Lega-Movimento 5 Stelle: consumi e investimenti fermi, con le previsioni tagliate di ben 0,9 punti rispetto alle ultime sull’anno in corso. Dati che «destano preoccupazione», il commento del capo economista Andrea Montanino, con il Pil che continua ad essere leggermente negativo nel primo trimestre, prossimo allo zero e piatto nell’orizzonte del primo semestre. Il Sole 24 Ore spiega che il rapporto deficit/Pil salirà al 2,6 per cento, sopra il livello del 2018 e il target concordato con l’Europa (2 per cento), mentre il lavoro è fermo e non si prospetta alcuna inversione di tendenza.

CONFINDUSTRIA, ALLARME RECESSIONE PER IL GOVERNO

Debito rispetto al Pil in salita al 133,4% nel 2019 e al 133,6% nel 2020, ecco il commento del capo economista Montanino: «La finanza pubblica è stata ipotecata con la Legge di bilancio del 2019 non ci sono soluzioni indolori: o il governo aumenta l’Iva oltre il 25% con effetti recessivi o si va al 3,5% di deficit e visto che siamo sotto osservazione dei mercati non possiamo permetterci di andare oltre il 3 per cento. La Manovra 2020 parte da 23 miliardi per le clausole Iva e 9 per la correzione strutturale, sarà inevitabile un aumento delle tasse». E non arrivano buone note per il reddito di cittadinanza, provvedimento bandiera M5s: il sussidio non avrà effetti sul Pil, poichè il contributo stimato sui consumi è annullato dal calo di fiducia determinato dal suo finanziamento in deficit. Luigi Marattin del Pd ha attaccato su Twitter: «Confindustria annuncia le sue previsioni di crescita per il 2019: zero spaccato. Entro le 12 secondo me qualcuno gli dirà che deve candidarsi alle elezioni, se vuole parlare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA