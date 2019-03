Bankitalia, nomine/ Fabio Panetta nuovo dg, Franco e Perrazzelli vice

Nomine Bankitalia, reso noto il sostituto di Salvatore Rossi: parliamo di Fabio Panetta, che avrà come suoi vice Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli. Ecco il comunicato diramato dalla Banca d’Italia: «Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia, su proposta del Governatore e ai sensi dello Statuto, in seduta straordinaria ha nominato Direttore Generale Fabio Panetta, già membro del Direttorio. Il Consiglio Superiore ha inoltre nominato Vice Direttori Generali il dott. Daniele Franco e l’avv. Alessandra Perrazzelli. Le nomine avranno decorrenza dal 10 maggio 2019». Come riporta Repubblica, Panetta è membro del direttorio e vice dg dal 2012, nomina confermata anche nel 2018: nel suo passato l’esperienza da componente del Consiglio di vigilanza unico presso la Banca Centrale Europea.

NOMINE BANKITALIA: PANETTA L’EREDE DI ROSSI

Laureatosi in Economia alla Luiss di Roma nel 1982 con un master alla London School of Economics in Science in Economics e Ph.D. alla London Business School in Economics and Finance, Fabio Panetta nel 1985 è entrato in Banca d’Italia al Servizio Studi presso la Direzione Monetaria e Finanziaria, della quale diventa titolare nel 1999. Direttore responsabile del Rapporto sulla Stabilità Finanziaria della Banca d’Italia dal 2010 al 2012, il futuro dg di Bankitalia dal 2007 al 2011 è stato capo del Servizio Studi di Congiuntura e Politica Monetaria. Sarà lui a cogliere l’eredità di Salvatore Rossi, che lo scorso 19 marzo aveva reso noto il suo addio: «Per assicurare la funzionalità dei due istituti uscirò formalmente solo dopo che sia stato completato l’iter della mia sostituzione e comunque entro il 9 maggio, scadenza naturale del mio mandato».

