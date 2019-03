BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Pil Usa (28 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL PIL USA

Nella giornata di oggi è prevista la diffusione di diversi dati macroeconomici di rilievo. Si comincia alle 9:00 con l’inflazione in Spagna relativa al mese di marzo. Alle 14:00 conosceremo lo stesso dato relativo alla Germania. Prima, alle 11:00, saranno diffusi gli indici di fiducia di consumatori e imprese in Europa relativi al mese di marzo. Alle 13:30 conosceremo invece il dato finale sul Pil del quarto trimestre 2018 negli Usa, insieme alle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In giornata è prevista anche l’emissione di Btp a cinque e dieci anni. Piazza Affari attende poi i risultati dell’esercizio 2018, tra gli altri, di Buzzi, SS Lazio e Acsm-Agam.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,26% a 21.194. Sul listino principale Stm ha perso il 6,5%. Male anche Amplifon (-2%) e Tenarsi (-1,7%). Superiori al punto percentuale anche le perdite di Leonardo e Pirelli (entrambe a -1,3%). Sul fronte dei guadagni, Unicredit è salita del 2,7%, Banco Bpm e Fca del 2,6% e Mediobanca del 2,1%. Buoni anche i rialzi di Bper (+1,6%), Exor (+1,5%) e Ubi Banca (+1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 252 punti base.

