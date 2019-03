BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere Quota 21.000 (29 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE QUOTA 21.000

Giornata ricca di dati macroeconomici quella odierna. Si inizia alle 8:00 con le vendite al dettaglio in Germania relative al mese di febbraio. Alle 8:45 sarà la volte dell’inflazione di marzo in Francia. Alle 9:00 conosceremo il Pil del quarto trimestre 2018 in Spagna. Alle 9:55 toccherà al tasso di disoccupazione in Germania relativo al mese di marzo, mentre alle 10:30 si saprà il Pil dell’ultimo trimestre 2018 della Gran Bretagna. Alle 11:00 l’Istat renderà nota l’inflazione di marzo. Alle 13:30 sarà diffuso il dato sulla spesa per consumi a febbraio negli Stati Uniti, insieme all’andamento, nello stesso mese, del reddito delle famiglie. Alle 15:00, oltre al dato sulle nuove case vendute a febbraio, conosceremo l’indica di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan per il mese di marzo. A Piazza Affari occhi puntati sull’assemblea degli azionisti di Telecom Italia.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,53% a 21.080 punti. Sul listino principale buoni gli spunti di Juventus (+1,8%), Leonardo (+1,5%), Diasorin (+1,3%), Mediobanca (+1,1%), Telecom Italia (+1%) e Fineco (+1%). Tra i ribassi, Recordati e Stm hanno perso il 3,5%, mentre Banco Bpm il 2,3% e Fca il 2%. Malce anche Prysmian e Unicredit, che hanno ceduto l’1,9%. Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 254 punti base.

