Le vicende di Borsa degli ultimi giorni hanno fatto capire chiaramente quali sono i temi che seguono i mercati in questa fase: i negoziati Usa-Cina e l’andamento del prezzo del greggio, fortemente correlato negli ultimi mesi ai principali indici azionari. “Oltre al petrolio – osserva, infatti, Alessandro Magagnoli, analista tecnico e cofondatore di Financial Trend Analysis (Ftaonline) – un termometro particolarmente sensibile all’evoluzione del quadro prospettico per l’azionario sono anche gli indici cinesi, che più di quelli Usa si stanno dimostrando molto ricettivi a tutte le notizie sugli sviluppi dei negoziati”.

Da quali segnali lo si intuisce?

Le piazze della Cina continentale hanno inscenato un vero e proprio rally in avvio di ottava, proseguito poi venerdì, sull’ottimismo per una risoluzione positiva della guerra commerciale lanciata da Donald Trump contro il gigante asiatico. Ricordiamoci che il presidente Usa, il 24 febbraio, aveva annunciato il rinvio della scadenza d’inizio marzo, in cui era prevista l’introduzione di nuove tariffe commerciali (dal 10% al 25%) su 200 miliardi di dollari di merci Made in China, citando un “progresso ragguardevole” nei negoziati tra Washington e Pechino.

E la risposta delle Borse asiatiche a questa novità non si è fatta attendere?

Già lunedì 25 febbraio lo Shanghai Composite e lo Shanghai Shenzhen Csi 300 hanno segnato rialzi rispettivamente del 5,60% e del 5,95%, contro il balzo del 5,59% dello Shenzhen Composite. In positivo anche Hong Kong: l’Hang Seng ha infatti guadagnato lo 0,50%, ma ha fatto decisamente meglio l’Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell’ex colonia britannica per la Corporate China, apprezzatosi dell’1,78%. L’indice Csi 300 dei listini di Shanghai e Shenzen ha terminato la settimana con un saldo complessivo di +6,5%, la miglior settimana dal novembre 2015.

Come si spiega una reazione così positiva?

Le importazioni di prodotti cinesi negli Usa è stata nel 2017, ultimo dato annuale disponibile, di 506 miliardi di dollari, di cui 267 ancora esenti da dazi. Sul fronte opposto, la Cina importa 130 miliardi dagli Usa, e solo 20 non subiscono tariffe. E’ quindi chiaro quale delle due parti ha più da perdere nel caso di un mancato accordo. Ma questo non vuol dire che Pechino sia intenzionata ad una resa facile.

Secondo Bloomberg, entro metà marzo, Trump e Xi potrebbero firmare l’accordo di pace sul commercio, il cui testo sarebbe già in fase di redazione…

Dai passi di questo balletto dipende l’umore dei mercati finanziari: Borse, valute e titoli di Stato.

Di Usa e Cina?

Non solo. Tutto ciò che influenza i flussi di scambi di merci a livello internazionale coinvolge pesantemente anche l’Europa. E anche le Borse coreana, australiana e giapponese possono fornire utili segnali anticipatori per l’andamento dei mercati nel loro complesso, anche se la sensibilità dei listini cinesi alle notizie sui dazi è decisamente maggiore.

Dal punto di vista grafico, come si presenta ora l’indice della Borsa di Shanghai, l’Sse Composite Index?

E’ promettente, ma non ha ancora inviato chiari segnali di un’inversione duratura del precedente trend ribassista. I prezzi hanno disegnato una figura a doppio minimo, formata da due minimi allineati sugli stessi livelli, tra ottobre e gennaio in area 2.440/2.450, completata poi a metà febbraio con la rottura dei 2.700 punti. Un punto cruciale sul grafico si colloca in area 3.000/3.010, dove – oltre al lato alto del gap ribassista del 19 giugno scorso – si colloca anche il 50% di ritracciamento del ribasso dai massimi del gennaio 2018. Oltre questi livelli, iniziare a credere che la reazione scaturita dal doppio minimo possa dimostrarsi un fenomeno duraturo diverrebbe decisamente più facile. Un’ulteriore conferma positiva, che potrebbe aprire la porta al ritorno sui massimi del 2018, sarebbe la rottura dei 3.150 punti.

E l’Hang Seng di Hong Kong?

Un quadro grafico molto simile lo si ritrova anche per l’Hsi. I prezzi hanno disegnato un doppio minimo tra ottobre e gennaio, figura rialzista completata poi il 25 gennaio con la rottura dei massimi di inizio dicembre a 27.260 punti. Attualmente le quotazioni stanno premendo in area 29.000 contro il 50% di ritracciamento del ribasso dal top di gennaio 2018. Dalla rottura di questa resistenza, già di per sé un primo forte indizio in favore del proseguimento del rialzo, si potrebbe arrivare a mettere alla prova l’ostacolo successivo, il gap ribassista del 19 giugno 2018, a 30.260 circa, ultimo ostacolo al ritorno sui massimi dello scorso anno a 33.484 punti.

Ora cosa potrebbe succedere?

In base a quanto detto, è chiaro che in assenza di novità concrete e consistenti sul fronte dei negoziati con gli Usa, difficilmente questi due indici potrebbero salire oltre le resistenze indicate, anche perché i dati macro in uscita dalla Cina continuano a essere deludenti.

Quali dati?

A gennaio, per esempio, l’attività manifatturiera si è contratta come non succedeva da tre anni, a causa di un ulteriore calo dei nuovi ordinativi e della discesa della produzione, facendo aumentare la paura di un ulteriore rallentamento dell’economia. In particolare, il sotto-indice che fa riferimento ai nuovi ordini è sceso a 47,3 da 49,8 di dicembre, il livello più basso dal settembre 2015.

Un po’ tutto il Far East ha bisogno di notizie rassicuranti dalla Cina, non è vero?

Prendiamo la Corea del Sud. Come la Cina, ha bisogno in questo momento di notizie rassicuranti sul fronte dei negoziati commerciali dal momento che la sua economia langue. Secondo quanto comunicato dalla Bank of Korea, l’indice della fiducia dei consumatori è sì salito a febbraio a 99,5 punti dai 97,5 punti di gennaio, segnando il terzo incremento consecutivo, ma rimane ancora sotto la quota dei 100 punti, che separa ottimismo da pessimismo, e lo fa per il quinto mese di fila.

Difficoltà che si riflettono anche sulla Borsa di Seul?

L’indice Kospi, ad elevato tasso di tecnologia, tanto da essere praticamente considerato “il Nasdaq asiatico”, ha completato il 24 gennaio un doppio minimo molto promettente, con base in area 1.985. I prezzi hanno poi superato quasi in contemporanea a metà febbraio il lato alto del canale ribassista che scende dai massimi di gennaio 2018 e la media mobile esponenziale a 200 giorni, passante ora come supporto a 2.200 punti circa. Le premesse per assistere a una fase di rialzo estesa sono state messe, però mancano le conferme, che verrebbero oltre i 2.300 punti, 50% di ritracciamento del ribasso dal picco dello scorso anno.

All’inizio si accennava anche al prezzo del petrolio, l’altro driver dei mercati…

Sì. Oggi il mercato petrolifero è condizionato da fattori contingenti, dal post-elezioni in Nigeria alle tensioni in Venezuela. Ma sono soprattutto le parole di Trump a pesare.

In che senso?

E’ bastato, ad esempio, che Trump twittasse come le quotazioni del petrolio stessero salendo troppo per farle precipitare. Il Wti future è sceso di oltre il 3% e pesante è stato pure il calo del Brent. Ormai l’estrazione di petrolio negli Stati Uniti si aggira sui 12 milioni di barili al giorno, una crescita che controbilancia i tentativi dell’Opec di ridurre l’offerta, con l’intento di far salire i prezzi. E negli ultimi tempi la similitudine tra andamento del prezzo del greggio e azioni è stata molto evidente. Basta confrontare i movimenti dell’indice S&P 500 e quelli del future sul Crude Oil per averne la riprova: un calo del primo non può, quindi, che preoccupare per la tenuta del secondo.

Che segnali grafici arrivano dal greggio?

Il future sul Crude Oil ha messo a segno un veloce recupero dai minimi di fine 2018, a quota 42,36 dollari, ma la strada per arrivare almeno al punto di equilibrio del trend, che al momento resta ribassista, cioè al 50% di ritracciamento della discesa subìta dal massimo di ottobre 2018 a 76,90 dollari, è ancora lunga. La resistenza si colloca, infatti, a 59,50 dollari. Solo oltre quei livelli, con cautela, sarebbe lecito immaginare un proseguimento duraturo del rimbalzo, una situazione che in parallelo potrebbe essere lo specchio di una ritrovata fiducia anche per i mercati azionari. Sotto area 53,75, linea che sale dai minimi dello scorso dicembre, aumenterebbe invece il timore che il rimbalzo delle ultime settimane sia solo un intermezzo nell’ambito di una fase di debolezza più articolata, destinata ad accompagnare le quotazioni nuovamente almeno fino in area 42/43 dollari.

