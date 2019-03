FINANZA & UE/ Le “trappole” e gli errori che lasciano l’Italia nell’angolo

Italia e Francia, nei giorni scorsi, hanno iniziato a ricucire i rapporti logorati da tempo, a tal punto che si è arrivati addirittura al richiamo in patria dell’ambasciatore francese, poi comunque rientrato. Nelle ultime settimane, però, una serie di vertici Merkel-Macron e di iniziative comuni non hanno fatto altro che confermare come per Parigi l’asse che conta sia sempre più quello con Berlino: l’accordo di Aquisgrana, il successivo “Manifesto per l’industria europea”, i bilaterali per decidere come trattare con la May sulla Brexit. Insomma, il nocciolo carolingio sta prendendo le redini dell’Europa. Dove sta andando quest’Europa a più velocità? Quali sviluppi dobbiamo attenderci? L’intesa Merkel-Macron reggerà anche alla prova del voto europeo? L’Italia rischia di essere sempre più marginalizzata? E come può recuperare il peso che le spetta, essendo uno dei Paesi fondatori della Ue? Lo abbiamo chiesto a Massimo D’Antoni, professore di scienza delle finanze all’Università di Siena.

E’ sempre più un’Europa a trazione franco-tedesca?

Non è una novità. Ci sono stati periodi in cui il nostro ruolo è stato accettato, ma che non fosse un rapporto alla pari lo si vede da tempo. Questa è un’Europa di grandi asimmetrie e di grandi disparità, che, contrariamente alle aspettative di molti, sono state ulteriormente accentuate dall’adozione della moneta unica. Anche queste regole che impongono annualmente una pagella dei “buoni” e dei “cattivi” rispetto ai parametri dei conti pubblici in qualche modo contribuiscono. Peraltro, ci sarebbe da discutere su quanto la Francia abbia il diritto di stare tra i buoni… Il punto è che si stanno acuendo le differenze e le disparità tra un centro e una periferia, e noi purtroppo facciamo parte della periferia, dell’Europa.

In questo rinsaldarsi dei rapporti tra Francia e Germania può aver giocato un ruolo anche la presidenza Trump?

Potrebbero essersi saldati la storica aspirazione all’autonomia da Washington della Francia con i recenti attriti tra Germania e Usa riguardo alla politica commerciale. E la posizione defilata dall’Italia può essere anche l’effetto di una presa di distanza da Berlino in campo economico e da Parigi nella politica estera. Pensiamo al rapporto della Francia con la Libia. Non saprei dire, però, quanto la presenza di Trump abbia giocato un ruolo realmente decisivo nei rapporti tra noi e i partner europei.

Non pensa che questo asse neo-carolingio abbia oggi assunto forme e toni più smaccati?

A questo riguardo vorrei sottolineare due aspetti. Da un lato, proprio negli ultimissimi tempi, è emersa una riaffermazione del ruolo dei singoli governi per la tutela dei propri interessi nazionali. Pensiamo alla vicenda Fincantieri-Stx o alla fusione Siemens-Alstom bocciata dall’Antitrust europeo o all’iniziativa, mal digerita dalla Francia, del governo olandese nel caso Klm-Air France. Si parla tanto di sovranismi in giro per l’Europa, ma una tendenza a esercitare il potere di cui si dispone per difendere un interesse nazionale sta avanzando ovunque.

E il secondo aspetto?

Probabilmente vi sono, per ragioni di politica interna, interessi convergenti ad accentuare le divisioni. Penso al presidente francese che gioca la carta nazionalista per rafforzarsi in patria e al governo italiano che per ragioni simili cerca di enfatizzare il proprio atteggiamento di sfida a questa Europa.

L’alleanza Merkel-Macron reggerà all’urto delle elezioni europee di maggio?

Le previsioni indicano che ci sarà, per quanto non drastico, un ridimensionamento di popolari e socialisti. Se l’asse franco-tedesco si fondasse sull’affermazione dell’europeismo, allora l’alleanza potrebbe essere messa in crisi dal voto di fine maggio. Ma c’è un aspetto che mi fa ritenere che quest’asse sia più apparente che reale.

Quale?

Tra Francia e Germania vediamo una convergenza di interessi su singoli punti, ma sui temi di fondo e sul futuro dell’Europa le posizioni restano molto diverse. Un recente sondaggio, compiuto tra i parlamentari di Italia, Francia e Germania, evidenziava come in Germania sia praticamente unanime l’opposizione a qualsiasi meccanismo di mutualizzazione dei debiti o delle garanzie dei depositi bancari, mentre tra francesi e italiani sarebbe più forte il consenso verso una riforma della governance europea in chiave solidaristica. Lo stesso sondaggio sottolineava come francesi e tedeschi, a differenza degli italiani, fossero contrari a qualsiasi allentamento delle maglie del Patto di stabilità.

A proposito di governance della Ue, Merkel e Macron hanno rilanciato il tema dei fondi Ue da assegnare solo ai Paesi che rispettano le regole. Che ne pensa?

Mi pare una proposta in linea coi meccanismi di condizionalità, espliciti e impliciti, introdotti in questi anni nella governance europea: spazio fiscale solo per chi si adegua alle indicazioni formulate a Bruxelles, che significa realizzare le solite riforme strutturali. Fa sorridere, però, questa insistenza francese sulle regole, vista la previsione sul deficit della Francia, che nel 2019 dovrebbe superare il limite del 3%. E ricordiamo i commenti di Moscovici a tal proposito… Il sospetto è che qualcuno intenda queste regole come uno strumento da utilizzare soprattutto per condizionare le politiche altrui.

Il nostro tallone d’Achille è il fatto che l’Italia non mette mano alle riforme? Ed è questa mancanza che ci penalizza all’interno delle regole dell’euro?

Come se di riforme non se ne fossero realizzate negli ultimi 25 anni… Abbiamo attuato una delle più significative privatizzazioni in tutto l’Occidente; abbiamo riformato più volte il mercato del lavoro, facendolo diventare più liberalizzato di altri Paesi con cui ci confrontiamo, a partire proprio da Francia e Germania; siamo intervenuti sulla previdenza e su scuola e università ripetutamente. Più che parlare di mancanza di riforme, dovremmo chiederci se quelle realizzate, e sulle quali qualcuno vorrebbe rincarare la dose, erano le riforme giuste per il nostro Paese.

Avremmo forse più bisogno di liberalizzazioni e concorrenza, per esempio?

Ma non mi pare proprio che gli altri Paesi europei, anche quelli che ci fanno la morale, siano più liberalizzati di noi. Se cresciamo sistematicamente meno del resto dell’Europa continentale, non credo proprio che la ragione possa essere individuata nelle scarse liberalizzazioni.

Che cosa ci frena, allora?

Non c’è dubbio che l’Italia soffra di una serie di problemi di carattere strutturale. Ma la vera domanda a cui bisognerebbe dare una risposta convincente è: perché questi nodi, storici, sono diventati così rilevanti proprio a partire da metà degli anni Novanta? Fino a quel momento la nostra crescita era in linea con quelle di Francia e Germania. Se la ragione sono questi fattori di lungo periodo, perché non erano così determinanti prima e lo sono diventati solo di recente? Non è una domanda cui è facile rispondere e infatti il più delle volte viene ignorata; si preferisce fare l’elenco dei nostri mali atavici, invece di provare a capire realmente cosa sia successo.

Ha fatto molto discutere l’uscita del ministro Tria su come la Germania abbia convinto l’Italia ad accettare le regole del bail-in. Al di là del fatto specifico, può essere sintomatica di un modo che hanno i Paesi forti di condurre il gioco all’interno della Ue?

Ci dice qualcosa sul fatto che in certi passaggi sono state esercitate delle pressioni piuttosto forti, utilizzando anche la “minaccia” di abbandonare il Paese alla speculazione. Non credo che sia andata molto diversamente quando ci fu imposto di sottoscrivere il fiscal compact o di inserire il pareggio di bilancio in Costituzione.

Sta di fatto che l’Italia è sempre più marginalizzata, assente dai tavoli europei che contano. Si dice addirittura che il nostro posto, in una sorta di “direttorio a tre”, verrà presto assunto dalla Spagna. Non è un affronto nei confronti di un Paese come il nostro, tra i fondatori della Ue?

A me sembra che, al di là di certi aspetti un po’ teatrali, il direttorio sia comunque a due. Il terzo in questione non si pone certo sullo stesso piano di Francia e Germania, resta comunque in una posizione subordinata. Non possiamo dire che, quando in passato i rapporti tra il nostro Paese e i partner erano più distesi, i nostri interessi abbiano trovato molta considerazione. Si è benvoluti nel gruppo finché non si rompono troppo le uova nel paniere, ma nel momento in cui si cerca di far valere le proprie ragioni e si pesta qualche callo, ecco che Francia e Germania ti sostituiscono con qualcuno di più accomodante. Questo non significa naturalmente che la partita non possa essere giocata meglio.

Cosa intende? Come può l’Italia contare di più in Europa?

Abbiamo una debolezza di fondo legata al debito elevato: avendo aderito alla moneta unica, per garantirne la solvibilità abbiamo bisogno dell’ombrello protettivo di un’istituzione, la Bce, il cui sostegno non è incondizionato. Questo ci rende più ricattabili di altri, e l’episodio riportato da Tria ricordato prima lo conferma. Detto questo, occorrerebbe trovare un equilibrio tra la determinazione a tenere il punto, esercitando quando occorre il nostro diritto di veto o usando gli altri strumenti di cui disponiamo per condizionare le scelte europee, e la capacità di tessere alleanze e trovare convergenze di interesse con altri Paesi. Questo richiede anche una presenza di qualità a Bruxelles, un aspetto sul quale si è sempre investito poco. Nell’ultimo anno, il governo giallo-verde ha occasionalmente fatto la voce grossa, ma si è poi quasi sempre trovato isolato e la cosa non ha giovato in termini di risultati concreti.

(Marco Biscella)



