BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Brembo (4 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DI BREMBO

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici di rilievo. Tra questi da segnalare l’indice dei prezzi alla produzione in Europa nel mese di gennaio, in diffusione alle 11:00, e la spesa in costruzione negli Stati Uniti che conosceremo alle 16:00. A Piazza Affari si attendono anche i dati trimestrali, che saranno seguiti dalle conference call con gli analisti, di Brembo e Saras. Da segnalare che oggi è l’ultimo giorno di negoziazioni per Spaxs, dato che da domani sarà quotata Illimity. Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,17% a 20.694 punti. Sul listino principale si è messa in luce Moncler, che ha chiuso con un +11,1% dovuto al buon risultato d’esercizio 2018. In forte rialzo anche Pirelli, che ha terminato la seduta con +3%. Hanno guadagnato più di due punti percentuali anche Brembo (+2,1%) e Stm (+2,1%). Tra i ribassi, invece, Ubi Banca ha fatto peggio di tutti lasciando sul terreno il 2,6%. Particolarmente male anche Banco Bpm (-1,9%), Mediobanca (-2%) e Saipem (-1,9%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 255 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA