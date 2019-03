BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i risultati di Bper (5 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I RISULTATI DI BPER

Nella giornata di oggi sono attesi gli indici PMI relativi ai servizi del mese di febbraio. Si comincia alle 9:45 da quello dell’Italia, per passare poi alle 9:50 a quello della Francia, alle 9:55 a quello della Germania, alle 10:00 a quello dell’Europa e alle 10:30 a quello della Gran Bretagna. Alle 10:00 sarà anche diffuso il dato definitivo sul Pil italiano nel quarto trimestre del 2018. Si capirà quindi quali sono stati i settori che hanno più rallentato nella nostra economia. Alle 16:00, dagli Stati Uniti, arriveranno l’indice ISM non manifatturiero di febbraio e il dato sulle vendite di nuove case a dicembre. In giornata è prevista anche l’emissione di Bonos e a Piazza Affari farà il suo debutto Illimity, la società nata dall’incorporazione di Banca Interprovinciale in Spaxs. C’è inoltre attesa per i risultati 2018 di Amplifon, Bper, Campari, Prysmian e Cerved.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un +0,12% a 20.718 punti. Sul listino principale si sono messi in evidenza Amplifon (+4,4%) e Saipem (+2,5%). Superiori all’1,5% anche i rialzi di Azimut (+1,7%), Fineco (+1,8%) e Recordati (+1,6%). Tra i ribassi, ha fatto peggio di tutti Brembo con un -4%. Hanno perso più di un punto percentuale anche Italgas (-1,1%), Leonardo (-1,3%), Moncler (-1,1%) e Terna (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 257 punti base.

