BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati dagli Usa (6 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DAGLI USA

Nella giornata di oggi non sono attesi particolari dati macroeconomici, se non dagli Stati Uniti. Alle 14:30 conosceremo infatti il dati sui nuovi occupati nel mese di febbraio, oltre che il saldo della bilancia commerciale di dicembre. Alle 16:30 verrà reso noto l’ammontare delle scorte settimanali di petrolio, mentre in serata sarà diffuso il Beige Book della Fed. Da segnalare in mattinata la pubblicazione del nota mensile dell’Istat sull’andamento dell’economia italiana a febbraio. Inoltre, alle 11:00 sarà diffuso l’Interim Economic Outolook dell’Ocse. A Piazza Affari c’è attesa per i dati sull’esercizio 2018, tra gli altri, di Danieli, Acea ed ePrice.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso sostanzialmente invariato (-0,01%) a 20.715 punti. Sul listino principale Telecom Italia ha messo a segno un +3%, mentre Azimut ha guadagnato il 2,6%. Superiori all’1% anche i rialzi di Exor (+1,1%) e Saipem (+1,3%). Sul fronte dei ribassi, Campari ha perso il 6,6%. Male anche Amplifon (-2,8%), Moncler (-2,6%) e Ubi Banca (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 254 punti base.

