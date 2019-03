BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi (7 marzo 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DRAGHI

La giornata di oggi, per i mercati, sarà certamente contrassegnata dalla riunione del board della Bce, cui seguirà la consueta conferenza stampa alle 14:30 di Mario Draghi. Prima, alle 10:00, conosceremo le vendite al dettaglio a gennaio in Italia, mentre alle 11:00 dalla Francia arriveranno i dati sul Pil e la disoccupazione del quarto trimestre 2018. Alle 14:30 conosceremo anche le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Usa, insieme al dato sulla produttività nel quarto trimestre del 2018. In giornata ci sarà anche l’emissione di titoli di Stato francesi e spagnoli. A Piazza Affari attesi, tra gli altri, anche i risultati dell’esercizio 2018 di Atlantia, Azimut, Ubi Banca e Cattolica Assicurazioni.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,65% a 20.851 punti. Sul listino principale Ubi Banca ha guadagnato il 4,3%, mentre Fca il 3,6%. Bene anche Exor (+2%), Banco Bpm (+2,7%) e Telecom Italia (+2,7%). Superiori all’1,5% anche i riazi di Atlantia (+1,5%), Mediobanca (+1,9%), Saipem (+1,8%) e Italgas (+1,6%). Tra i ribassi ha fatto peggio Campari (-6,7%). Male anche Amplifon (-3,6%), Prysmian e Stm (-3,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 250 punti base.

