BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende gli indici PMI (1 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE GLI INDICI PMI

La giornata di oggi presenta diversi dati macroeconomici, in particolare con la diffusione degli indici PMI manifatturieri, relativi al mese di marzo, di Italia (ore 9:45), Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55), Europa (ore 10:00) e Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 11:00 l’Istat renderà noto il tasso di disoccupazione nel nostro Paese relativo al mese di febbraio. Alla stessa ora conosceremo l’inflazione in Europa. Alle 14:30 toccherà alle vendite al dettaglio, nel mese di febbraio, negli Stati Uniti. Alle 16:00, invece, all’Indice ISM manifatturiero di marzo. A mercato chiuso, alle 18:00, sapremo anche il dato sulle immatricolazioni di auto in Italia a marzo.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,97% a 21.286 punti. Sul listino principale la seduta è finita in rosso solo per Bper (-0,1%), Campari (-0,6%), Diasorin (-0,1%), Exor (-0,2%) e Snam (-0,5%). Buono lo spunto di Atlantia (+3,7%), Stm (+3,4%), Telecom Italia (+2,5%), Buzzi (+2,7%) e Juventus (+2,8%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,3%), Azimut (+1,4%), Banca Generali (+1,4%), Eni (+1,8%), Ferragamo (+2,1%), Ferrari (+1,3%), Fineco (+1,2%), Leonardo (+1%), Prysmian (+2%), Recordati (+1,1%), Saipem (+1,5%), Tenaris (+1,8%), Ubi Banca (+1,1%) e Unipol (+1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 255 punti base.

