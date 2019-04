BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi (10 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DRAGHI

L’agenda macroeconomica oggi è concentrata sulla Banca centrale europea, il cui board si riunisce in mattinata a Francoforte. Alle 14:30 è prevista la conferenza stampa di Mario Draghi, cui gli investitori guarderanno con molta attenzione. Alle 8:45, invece, conosceremo la produzione industriale della Francia nel mese di febbraio. Analoghi dati, riferiti a Italia e Gran Bretagna, sono attesi alle 10:30. Da Londra, sempre alla stessa ora, arriverà anche il saldo della bilancia commerciale sempre del mese di febbraio. Alle 14:30 sarà diffuso l’indice dei prezzi al consumo negli Usa relativo a marzo. Alle 16:30 toccherà invece alle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot a un anno, di Bund a cinque anni e di T-bond a dieci anni. Nel tardo pomeriggio occhi puntati sul Consiglio europeo straordinario sulla Brexit.

Per quanto riguarda le società quotate a Piazza Affari, in mattinata si terrà l’assemblea degli azionisti di Fineco, chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio 2018. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,46% a 21.671 punti. Sul listino principale Prysmian ha ceduto il 4,8%, Saipem il 3,9%, Tenaris il 2,7% e Leonardo il 2,1%, come pure Moncler. Superiori all’1,5% anche i cali di Campari (-1,9%), Exor (-1,6%), Cnh Industrial (-1,5%) e Unipol (-1,8%). Sul fronte dei rialzi, Amplifon ha fatto meglio di tutti con un +1,9%. Solo Banco Bpm ha poi raggiunto un guadagno di almeno un punto percentuale. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 258 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA