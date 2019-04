BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alle prese con pochi dati (11 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI ALLE PRESE CON POCHI DATI

Non sono molti i dati macroeconomici in agenda oggi. Si comincia alle 8:00 con l’inflazione in Germania nel mese di marzo. Alle 8:45 verrà comunicato lo stesso dato relativo alla Francia. Alle 14:30 conosceremo le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, insieme ai prezzi alla produzione del mese di marzo. In giornata è prevista l’emissione di Btp e di Bonos con scadenze fino a trent’anni. A Piazza Affari si guarderà anche alle assemblee degli azionisti di Recordati, Unicredit e Mps. Ieri il Ftse Mib ha chiuso invariato a 21.671 punti. Sul listino principale Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -1,6%. Male anche Unipol (-1,5%). Sul fronte dei rialzi, Campari (+1,7%) Hera (+1%), Italgas (+1,1%) e Pirelli (+1,1%) hanno guadagnato più di un punto percentuale. Lo spread tra Btp e Bund è salito a 258 punti base.

