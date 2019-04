BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari punta a stare sopra quota 21.500 (12 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI PUNTA A TENERSI SOPRA QUOTA 21.500

Non sono molti i dati macroeconomici attesi nella giornata di oggi. Si comincia alle 8:00 con l’indice dei prezzi all’ingrosso in Germania nel mese di marzo. Alle 9:00 sarà la volta dell’inflazione in Spagna nel mese di marzo. Alle 11:00 conosceremo il dato sulla produzione industriale europea nel mese di febbraio. Alle 14:30, dagli Usa arriverà il dato sui prezzi all’importazione di marzo, seguito alle 16:00 dall’indice di fiducia delle imprese elaborato dall’Università del Michigan relativo ad aprile. In giornata, per quanto riguarda le società quotate a Piazza Affari, si terranno le assemblee degli azionisti di Cnh Industrial, Fca, Ferrari, Ubi Banca e Illimity Bank.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un +0,06% a 21.684 punti. Sul listino principale Ferragamo ha messo a segno un rialzo del 4,4%. Bene anche Cnh Industrial con un +2,4%. Sopra il punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1%), Mediobanca (+1,4%), Moncler (+1,7%), Pirelli (+1,5%) e Ubi Banca (+1,7%). Tra i ribassi, Prysmian ha fatto peggio di tutti con un -8,2%. Male anche Saipem (-2,7%), Telecom Italia (-1,9%) e Terna (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 252 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA